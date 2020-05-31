拉丁美洲冠病疫情加剧 巴西、秘鲁、阿根廷病例创单日新高

（早报讯）拉美地区2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情形势严峻。该地区累计冠病确诊病例数已超过98万，直逼百万。巴西、秘鲁、阿根廷星期六均报告单日新增病例数创下新高。

巴西卫生部星期六（30日）报告新增确诊病例3万3274起，再创单日最大增幅，累计确诊49万8440起；新增死亡病例956起，累计死亡28834起。近日，巴西多州已决定开始放松防疫隔离措施，逐步恢复商业活动。

秘鲁卫生部30日数据显示，该国新增确诊病例7386起，创单日新增病例数新高，累计确诊155671起；新增死亡病例141起，累计死亡4371起；新增治愈病例3656起，累计治愈66447起。

智利卫生部30日报告新增确诊病例4220起，累计确诊94858起；新增死亡病例53起，累计死亡997起；累计治愈40431起。卫生部30日重申该国抗疫的三个基本策略：大规模检测、加大病床升级改造力度以及设立“隔离公寓”进行有效隔离。

阿根廷卫生部30日同样报告了确诊病例单日最大增幅。该国新增确诊病例795起，累计确诊16214起；新增死亡病例8起，累计死亡528起。卫生部数据显示，超八成确诊病例出现在大布宜诺斯艾利斯地区，目前主要感染人群处在20岁至59岁年龄段，确诊病例平均年龄37岁，死亡病例平均年龄75岁。

累计确诊病例超过万起的拉美国家还包括墨西哥、哥伦比亚、多米尼加、巴拿马等。