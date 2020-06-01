韩国5月出口同比降23.7%

（早报讯）韩国产业通商资源部周一（6月1日）发布的数据显示，受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击，5月出口额同比下降23.7%，为348.6亿美元（约490亿新元）。考虑到开工日数，日均出口额同比下降18.4%。

韩联社报道，韩国出口降幅连续两个月超过20%，但降幅较4月（25.1%）有所收窄。

汽车出口、汽车零件、纤维和石油制品大幅下降。相反，半导体出口时隔18个月由负转正，出口总额和日均出口额分别增长7.1%和14.5%，诊断试剂盒等生物保健（59.4%）、电脑（82.7%）等非接触式产品出口表现良好。

对中国出口同比减少2.8%，逐渐恢复至疫情前的正常水平，对美国（-29.3%）、欧盟（-25%）、亚细安（-30.2%）出口则大幅减少。

同期，进口额同比减少21.1%，为344.2亿美元。主要是受到了国际油价下挫导致原油、煤炭、天然气进口减少影响。半导体制造设备进口反增167.8%。

产业部长官成允模表示，近期出口不振并非结构性问题，有望随主要出口对象国的经济复苏实现反弹。政府将积极培育非接触、韩式防疫等新兴产业构建全球价值链，促使海外韩企回流本土，积极吸引海外高端产业和投资。