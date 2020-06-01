美反警暴冲突 拜登赴现场跪下与示威者谈话

（早报讯）因非裔男子弗洛伊德之死而引爆的美国大规模示威抗议持续，笃定代表民主党竞选总统的前副总统拜登，星期日现身德拉瓦州威明顿住家附近的示威现场，探望示威者。

从拜登上载至社交媒体推特及Instagram的照片可见，他戴着口罩，单膝跪着与警方封锁线内的黑人男子及小童倾谈，他指：“我们国家正处于痛苦中，但我们绝对不能让痛苦毁了我们。”

他的推文还写道：“承受这伤痛的唯一方法，是把所有痛苦转为目的，若我成为总统，将会帮助带领对话，更重要是我会聆听意见，就像我今日到访威尔明顿昨晚的示威现场一样。”

拜登上周六曾发表声明，谴责种族暴力，表示美国人民有示威的权利，但他也谴责示威过程中的暴力行径。他说，“抗议此种（警察）暴行不但正确而且必要，但燃烧社区和没有必要的破坏则不是”。

他上周五又曾与弗洛伊德的家人谈话，表示同情和赞扬他们的勇气。

这也是在拜登在2019年冠状病毒疾病疫情爆发居家隔离以来第二次公开露面，上一次是在25日美国阵亡将士纪念日前往威明顿退伍军人纪念碑献花致意。

拜登将在今年11月3日的美国总统大选中，挑战现任的共和党籍总统特朗普。根据最新民调显示，拜登支持度领先特朗普10个百分点。