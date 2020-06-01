推动“希盟++”联盟组政府 马哈迪愿考虑安华当副首相

（早报讯）在支持推动“希盟++”（诚信党、行动党、公正党、民兴党及马哈迪派系的土团党）联盟的人士的努力下，有消息指前首相马哈迪意识到要组成政府不可能无视安华的39名国会议员，马哈迪愿意考虑给安华当副首相。

较早前，据传马哈迪考虑的副手人选是沙巴首席部长沙菲益阿达，后者从希盟上台至希盟倒台过程中都对马哈迪不离不弃。

消息人士透露，希盟看到重新掌权的机会，有人一直在推“希盟+马哈迪、Warisan（）等”全新联盟，同时希望促成“马哈迪与安华”组合，即首相是马哈迪，副首相是公正党主席安华。

不过，消息人士向《星洲日报》透露，公正党昨天召开的特别最高理事会会议，各个议员已清楚表达本身立场，支持安华成为未来首相，没有谈到副首相课题。

“会议上没有讨论如果希盟与马哈迪真的凑够人数组成政府，马哈迪坚持要当首相，而安华会否愿意当副首相的课题。

“公正党最高理事全力支持安华出任首相，认为安华是首相不二人选。”

不过，消息人士表示，虽然公正党取得的立场是支持安华当首相，但是公正党不会关上协商大门，安华会继续与希盟盟党讨论首相人选。“这还是有得商量，公正党不会关掉大门。今天会议有讨论到首相人选，我们的立场是支持安华当首相。我们的议决是交给党领袖跟其他党谈判。”

另一方面，据传马哈迪已有把握争取砂政党联盟（GPS）的支持，以凑够人数组成政府。

消息人士透露，拥有18个国会议席的GPS主要考量到明年的砂州选举，若GPS继续留在国盟与伊斯兰党合作，担心会影响选举成绩。“为了政治生存。在砂拉越谁跟伊党在一起将是死路一条。”

根据计算，如果马哈迪真的成功拉拢GPS过档，“希盟++”就能掌握129席，已超过112组成联邦政府的门槛。