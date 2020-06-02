新分析指医护应戴N95而非手术口罩

（早报讯）根据世界卫生组织资助的172项研究进行的一份新分析报告证实，N95口罩以及其他呼吸阀式口罩（respirator masks），给予2019冠状病毒疾病（COVID-19）前线医护人员的保护，远超越手术口罩或布制口罩。

《纽约时报》报道，周一（1日）发表在学术期刊《柳叶刀》的分析报告明确指出，世卫组织和美国疾病控制与预防中心（CDC）应该建议护士和急救人员等关键工作人员戴N95口罩，而不仅仅是手术口罩。

乔治·华盛顿大学教授迈克尔斯（David Michaels）说，N95口罩的防护效果达96%，手术口罩为77%。这一发现对美国重启经济活动尤其重要。

迈克尔斯说：“我对世卫组织和CDC感到非常失望，它们都说手术口罩可以提供足够保护，这显然不是。”

迈克尔斯认为，在医疗设施工作的人员并不是唯一的高风险群，肉类包装厂和一些农场员工感染冠病的风险也很高。N95口罩可以更好的保护这些员工。

新分析还指遮盖全脸的面罩、护目镜和眼镜可能为医护人员和社区人员提供额外的保护。

负责撰写报告附加评论的新南威尔士大学流行病学家麦金太尔（Raina MacIntyre）说：“当你还不完全了解一种病毒时，你就必须做足预防措施，换句话说，你必须防范最坏的情况，为医护人员提供最好的防护措施。”

周一发布的报告是第一份分析与冠病特定相关证据的报告，此前的分析报告都是引用其他呼吸道病毒的数据。