特朗普称暴力抗议是“国内恐怖行为”

（早报讯）在美国全境蔓延的反种族歧视抗议、骚乱和暴力冲突周一（1日）进入第七天。美国总统特朗普当天首次就此发表全国讲话，称暴力抗议活动是“国内恐怖行为”，在不能平息骚乱和暴力冲突的州，他将动用军队。

新华社报道，在不足七分钟的全国讲话中，特朗普称自己是“法律和秩序的总统”、和平抗议者的“盟友”，呼吁各州采取强硬行动。当天早前，在同州长、执法官员和国家安全官员举行的电视电话会议上，特朗普指责一些州长对抗议者“软弱”，要求他们“必须更加强硬”。

特朗普发表全国讲话之际，多辆满载身着迷彩服、携带防暴盾牌的国民警卫队队员的车辆，出现在白宫附近的宾夕法尼亚大道。在白宫北侧拉斐特公园，执法人员使用催泪弹和闪光弹驱离靠近白宫的和平示威者，清出一条道路供特朗普在讲话结束后从白宫步行穿过公园，前往俗称“总统教堂”的圣约翰圣公会教堂。据当天媒体报道，在5月31日夜间的抗议活动中，这座有204年历史的教堂轻微受损。

5月25日，美国明尼苏达州白人警察暴力执法导致非洲裔男子弗洛伊德死亡，由此引发的抗议示威活动连日来在全美持续蔓延，多地发生骚乱和暴力冲突。截至6月1日，包括首都华盛顿特区在内的全美至少40个城市实行宵禁，至少23个州和华盛顿特区动用国民警卫队协同警方应对骚乱和维持治安。