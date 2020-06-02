美国制造业5月份继续萎缩

（早报讯）美国供应管理学会（ISM）周一（1日）公布的数据显示，受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，5月份美国制造业采购经理人指数（PMI）从4月的41.5点小幅升至43.1点，但整体行业仍处于收缩状态。

新华社报道，制造业PMI以50点为分水岭，高于50点意味着行业扩张，低于50点则代表行业出现萎缩。疫情下美国各州普遍实施“居家令”并关停“非必要营运”，导致制造业企业蒙受巨大损失。5月份，美国制造业PMI虽环比有所上升，但仍远低于50点。

具体来看，在分项指标中，新订单指数环比上升了4.7点，至31.8点；生产指数上升5.7点，至33.2点；就业指数上升4.6点，至32.1点；库存指数微升至50.4点，回到50点上方。

当月，18个制造业行业中，非金属矿产品、饮料烟草制品等六个行业实现增长，运输设备、石油煤炭产品、机械设备等11个行业出现收缩。

ISM制造业调查委员会主席菲奥里表示，美国制造业继续深陷萎缩，不过收缩状态有所改善，新订单等分项指数有所回暖，库存指数回归至对未来生产有利的水平，企业对近期前景态度依然谨慎。

菲奥里说：“5月似乎是一个过渡月，因为许多企业及其供应商将在5月底恢复工作。不过，需求仍然不确定，可能会影响库存、就业和进口进一步复苏。”