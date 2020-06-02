韩日贸易摩擦持续 韩方重启世贸争端解决机制

（早报讯）韩国政府2日称，日本没有表现出解决韩日贸易问题的意愿，不能与之进行正常谈判，决定重启在世界贸易组织（WTO）争端解决机制下与日本的磋商。

去年7月，日本宣布对出口韩国的三种半导体原材料加强管控，并将韩国移出出口“白色清单”。韩方认为，这是针对韩国大法院对“强征劳工索赔案”作出判决后，日本实施的“经济报复”。随后，韩国也将日本移出贸易“白色清单”。

去年9月，韩政府曾决定就日本对韩出口管制向世贸组织申诉，并要求在世贸组织争端解决机制下进行磋商。但去年底，韩国宣布暂停此机制、恢复正常磋商，并表示暂不终止《韩日军情协定》。此举被舆论视为韩日双方“避免了最坏情况”。

今年以来，韩国多次要求日本针对取消对韩出口管制进行表态，并将5月31日设定为最后期限。但据日本媒体报道，日本仍需要一定时间才能做出决定。

韩国产业通商资源部贸易投资部负责人罗承植2日称，日本没有表现出解决争端的意愿，双方也没有取得任何进展。他说，基于此得出结论，“我们不能与（日本）进行正常的谈判”，因此决定在世贸组织争端解决机制下重启与日方磋商。

罗承植表示，应用世贸组织争端解决机制，旨在消除韩日企业在全球供应链中所面临的不确定性，并“证明日方行为的非法性和不公正性”。据介绍，韩方将向世贸组织申请组建专家小组。