智利冠病病例超10万 医疗系统承受重压

（早报讯）智利卫生部1日公布的数据显示，截至当地时间5月31日21时，该国冠病确诊病例比前一日增加5471例，累计确诊10万5159例。人口约1900万的智利成为拉美地区继巴西、秘鲁之后第三个确诊病例超过10万例的国家，日趋严峻的疫情形势使智利医疗系统处于重压之下。

首都大区是智利疫情重灾区，截至31日累计确诊病例达8万5239例，集中了全国约81%的病例。首都大区有38个城区实施全面隔离已有两周多，其中包括圣地亚哥市的全部32个城区，但新增病例数仍然呈加速上升势头。

确诊病例急速增加使智利医疗系统濒临崩溃。智利重症医学会5月31日发布统计显示，全国重症监护病床使用率已达88%，首都大区这一数字更是高达98%。

智利卫生部采取了一系列措施加强医疗系统应对能力：通过行政命令要求公立和私立医疗机构将重症监护床位数量扩充至疫情前的两倍；将军队、警察医院床位纳入全国医疗网络统一调配；卫生部同空军配合，使用军用运输机和直升机将首都大区的新冠重症患者运往周边城市，以分散首都大区医院压力；推广高流量氧疗以减少呼吸机使用等等。

但专家指出，智利卫生部门将防疫重点放在升级改造床位、采购呼吸机等工作上是不够的，防疫关键还是要“关上水龙头”，切断感染链条，减少新增病例。

智利急诊医学会主席路易斯·恩伯格表示，想让急诊服务不崩溃，就得让人们不生病。基础设施资源是有限的，如果不减少新增感染人数，医疗系统仍然难以应对。