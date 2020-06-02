马哈迪承认2月23日曾见国盟领袖

（早报讯）马来西亚前首相马哈迪承认2月23日“喜来登行动”当天上午曾与国盟领袖们见面。他指这些领袖当时不断劝他离开希盟，但他并不同意。

前首相纳吉上周末（5月30日）在面簿发布一张照片，并指那是马哈迪2月23日在私邸会见国盟领袖的照片。纳吉说，这些人见面之后，当晚就发生了‘喜来登行动’。纳吉质疑马哈迪为何从未承认2月23日曾与国盟领袖见面。

根据照片，当时与马哈迪见面者包括土团党主席慕尤丁、沙巴民兴党主席沙菲益、前公正党署理主席阿兹敏、伊党主席哈迪阿旺、砂拉越政党联盟（GPS）国会党鞭法迪拉与主席阿邦佐哈里，以及巫统主席阿末扎希。

马哈迪沉默多日后，周二在面簿发布视频表示，他当天确实与国盟领袖见面，这些领袖轮流劝说他退出希盟而成为国盟政府的首相。马哈迪说，他并未答应这么做。

马哈迪说，这些国盟领袖与他会面后，就前往国家王宫觐见国家元首阿都拉。他们原本希望马哈迪一起进宫，不过马哈迪并未同意这么做。

马哈迪透露，慕尤丁在那次会面之前，就已经单独见他，希望他同意让土团党退出希盟。“我当时并未马上拒绝他的要求，只是说需要再考虑。但我反对退出希盟。”

马哈迪表示，当时他认为，他是希盟推倒前首相纳吉政权的一份子，但土团党与希盟一同推倒纳吉政权后，却又要和纳吉合作，这让他感觉“很奇怪”。