美国各地骚乱持续 或导致二次冠病疫情暴发

（早报讯）近日，美国警察暴力执法引发多地骚乱，不少美国官员和卫生专家担心，暴力抗议活动可能加剧冠病疫情蔓延。

亚特兰大市长博顿斯说，如果你参加了抗议活动，那你可能需要接受冠病检测，因为美国的疫情仍在持续。

明尼苏达州州长沃尔兹说，许多示威者不戴口罩、没有保持社交距离。州政府卫生专员先前提醒，几乎可以肯定，大规模示威会加剧疫情蔓延。

明尼阿波利斯市长弗雷说：我们正经历冠病疫情和抗议示威，被两场危机夹在中间。

首都华盛顿市长鲍泽则警告，过去两个多月来的防疫努力可能因此功亏一篑。鲍泽说，虽然一些示威者戴上口罩，但彼此间明显没有保持足够距离。“过去8至10周以来，我们一直非常努力，避免任何大规模聚集。”她说，“作为一个国家，我们必须警惕（疫情）反弹。”

马里兰州州长霍根在CNN访谈节目时说：“毫无疑问，当成百上千人近距离聚集，满大街上都有这样的病毒……这不健康。”霍根说，只需要两周时间就能看到美国的疫情曲线是否因人群聚集发生变化。

卫生专家说，无症状感染者可能在自身不知情的情况下把病毒传给他人，导致新一轮疫情的爆发。在示威现场可以看到，不少人没有戴口罩，在抗议中唱歌、喊口号和大叫，而冠病病毒在感染者咳嗽、打喷嚏、唱歌和谈话时均可能传播。