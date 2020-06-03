纽约暴力骚乱事件持续 宵禁时间延长至周日晚

（早报讯）纽约市市长白思豪宣布，纽约市的宵禁时间延长至周日晚。

彭博社报道，非裔美国人弗洛伊德在警方执法过程中死亡导致全美各地爆发激烈抗议。此事件激发了公众对警方暴力执法的愤怒，并为“黑人的命也是命”（Black Lives Matter）这一全国性运动提供了支持。

虽然许多抗议者是和平示威，但已经出现一些拘捕事件、抢劫和对警车、建筑物的破坏。

尽管纽约市实施宵禁，但曼哈顿中城包括梅西百货旗舰店在内的一些商店在周一（1日）晚上遭到抢劫。

纽约市市长新闻秘书弗雷迪·戈德斯坦（ Freddi Goldstein）表示称，其他破坏严重地区包括位于34街和第六大道交界的Herald广场，麦迪逊大道与41至43街交界处，以及时代广场一带。

白思豪星期二（2日）表示，1日晚发生事件是无法接受的，并表示大部分示威者都是和平的，其中混入了“机会主义分子”。从2日晚开始，纽约的宵禁时间将改为20点至第二日凌晨5点，试图以此降低混乱的发生。

据报道，这是纽约市自1943年以来首次实施宵禁，宵禁时间从23点到第二天凌晨5点。宵禁期间，除必要工作者外禁止外出。

1日晚的宵禁对于纽约过去数日的混乱场面几乎未能起到阻止作用，入夜后示威抗议活动变得暴力，曼哈顿中城及第五大道有多家店铺遭到侵入。

纽约警方称1日晚共计超过700人遭到逮捕，另有数名警察受伤。