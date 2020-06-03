弗洛伊德遗孀：他将永远看不到女儿长大

（早报讯）美国非洲裔男子弗洛伊德因警察暴力执法而死，引发全美大规模反种族歧视示威。弗洛伊德的遗孀和六岁的女儿星期二首次出现在公开场面，讲述痛失家人的悲伤，并要求为弗洛伊德讨回公道、伸张正义。

路透社报道，弗洛伊德的遗孀萝西·华盛顿在星期二（2日）的新闻发布会上讲述了女儿出生的故事，并哀叹孩子将在没有父亲的陪伴下长大。

华盛顿在现场泣不成声，情绪激动地说，“我希望每个人都知道这些警察从我们身上拿走了什么。当一天结束的时候，他们可以回家和家人团聚。” “而吉安娜（女儿）将没有父亲的陪伴。他永远不会看到她长大，毕业。他永远不会挽着她走过红毯。当她需要父亲的时候，她将不会再有他的陪伴。”

华盛顿谈到弗洛伊德对女儿的感情时说：“他爱她，他是如此地爱她。” “我为我的孩子在这里。我为弗洛伊德在这里，因为我要为他伸张正义，而我要为他伸张正义，因为他是好人。不管别人怎么想，他都是好人。”

华盛顿还说，弗洛伊德从原居住地休斯顿搬到明尼阿波利斯是为了工作，他说他一直在远方照顾他的家人。

弗洛伊德生前的密友，前美国国家篮球协会球员斯蒂芬·杰克逊（Stephen Jackson）也出席了当天的记者会。他补充称，弗洛伊德到明尼苏达州的原因是为了一份开卡车的工作。“他搬家的全部原因就是为了能养家糊口，成为一个更好的父亲。”

据报道，弗洛伊德在搬到明尼苏达州之前一直居住在南方的得克萨斯州休斯顿。他的朋友们称，在那里他被称为“大个子弗洛伊德”，是当地社区的领袖。

他的家人表示，弗洛伊德在2018年左右搬到明尼苏达州。他原本计划今年夏天回来，但如今他再也回不去了。