研究：巴西原住民族面临灭绝风险

（早报讯）巴西一项研究指出，亚诺马米（Yanomami）是整个巴西亚马逊地区受2019冠状病毒疾病（COVID-19）威胁最严重的原住民族群，而该族群可能面临种族灭绝风险。

中央社报道，巴西米纳斯联邦大学社会环境研究所的一项研究指出，冠病疫情期间，约2万名采矿者在亚诺马米原住民领地内进行非法采矿活动，加上当地医疗保健体系脆弱，造成住在矿坑附近约40%的原住民染疫，导致6.5%的族人丧生。

研究指出，如果不采取紧急措施驱逐采矿者，改善原民社区的医疗状况，亚诺马米族群可能面临种族灭绝风险。

据报道，亚诺马米领地位于巴西北部亚马逊和罗赖马（Roraima）两州，面积相当于一个葡萄牙，有2万7398名亚诺马米和叶卡瓦纳（ye'kwana）部落族人散居在331个村落。

这个地区拥有丰富的金矿蕴藏，1980年代起就被采矿者觊觎；就算1992年巴西政府规划原住民领地，仍不能遏阻非法采矿活动。

巴西研究警告，冠病在原民部落老年人之间传播，甚或造成死亡，将对亚诺马米和叶卡瓦纳部落社会文化遗产的存亡造成严重影响。

过去的研究已指出，非法采矿活动与亚马逊地区传染病（如疟疾）的发病率较高有关。

由于居住文化习惯，亚诺马米和其他原住民部落极易感染传染病，尤其是呼吸道疾病，在冠病出现之前，呼吸道疾病已经是原住民最主要的死因；如果像冠病这样的高传染性疾病进入原民社区，将很难阻止疫情扩散。

研究指出，如果冠病在原住民部落的致死率达到罗赖马和亚马逊一般人口的两倍，4个月内将造成多达896位原民死亡。

截至星期二（2日），亚诺马米和叶卡瓦纳部落已有55起确诊感染冠病、三起死亡病例。该部落第一起死亡案例出现在4月19日，死者是一名15岁少年。