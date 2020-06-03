特朗普：另物色他州召开共和党全国代表大会

（早报讯）美国总统特朗普说，将另物色他州召开共和党全国代表大会，以保证大会能按2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情暴发前的预期规模举行。

新华社报道，共和党全国代表大会原定8月24日至27日在北卡罗来纳州夏洛特市举行。但是，特朗普星期二（2日）在推特上指责主政的北卡罗来纳州的民主党籍州长库珀不允许大会按原有规模举行，使得共和党不得不另找他州举办大会。

库珀则在社交媒体上回应说，疫情期间，保护公众健康和安全是北卡罗来纳州的优先事项，但共和党方面一直不同意缩小会议规模和做出改变。

据美国媒体报道，特朗普曾于5月底与库珀通话，他坚持共和党全国代表大会按传统方式举行，不减少出席人数，与会者不戴口罩、不保持社交距离。库珀已于2日早些时候正式致信共和党全国委员会主席麦克丹尼尔说，考虑到公共健康和安全，大会的召开需满足防疫条件，北卡罗来纳州“不太可能在8月底举行一场允许1万9000人参加的大会”。

美国主要政党的全国代表大会每四年召开一次，在总统选举年举行，会上提名本党总统和副总统候选人、讨论并通过本党竞选纲领等，是两党竞选造势重要节点。

尽管共和党、民主党两党预选仍在陆续举行，但特朗普和前副总统拜登已分别锁定共和、民主两党总统候选人提名。受疫情影响，民主党已将全国代表大会从7月底推迟到8月中下旬举行。

美国约翰斯·霍普金斯大学的统计数据显示，截至美国东部时间2日晚，美国新冠确诊病例超过183万例，累计死亡病例超过10.6万例。