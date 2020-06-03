泰国曼谷近九成学生家长为新学年教育费用担忧

（早报讯）调查果显示，由于冠状病毒疫情造成普通民众收入下降，泰国曼谷及周边地区近九成学生家长为即将到来的新学年子女教育费用担忧。

中国新闻社报道，泰国开泰研究中心3日公布的这项调查结果指出，由于疫情，将于7月1日开学的2020年新学年对泰国学生家长来说将是艰难时期，尤其在教育支出方面更加捉襟见肘。

该中心就新学年开学期间的教育相关支出行为和疫情的影响对曼谷及周边地区480名从幼儿园到高中的学生家长进行了问卷调查。调查结果显示，多达88.9%的家长对新学年开学期间用于教育支出的资金来源感到担忧，原因主要是疫情导致家庭收入下降，个别家长甚至暂时失业而失去收入。

开泰研究中心预计，今年新学年开学期间曼谷及周边地区家长的子女教育支出(幼儿园至高中)总额约为282.6亿泰铢(12.58亿新元)，同比增长0.1%。大部分家长将减少校服和学习用品的支出，仅在必要时才购买。

调查同时显示，86%的学生家长对子女返校上课的健康安全感到担忧，希望教育机构采取严格的疫情防控措施，包括进校前筛查/检测体温、设立洗手液服务点、要求学生佩戴口罩、管理校内公共区域避免学生稠密、重新布置教室以拉大座位间距离、定期对校内设施和场所以及教学设备进行清洁消毒、调整/减少近距离接触的体育活动等。