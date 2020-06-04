世卫组织决定恢复羟氯喹抗冠状病毒试验

（早报讯）在5月25日通报暂时叫停羟氯喹（hydroxychloroquine）抗冠状病毒试验后，世卫组织3日宣布，基于现有患者病亡率数据，世卫组织决定恢复试验。

世卫组织总干事谭德塞当天在例行记者会上表示，出于对药物安全性的担忧，世卫组织“团结试验项目”执行小组决定暂时叫停羟氯喹抗冠状病毒试验。其后，安全性数据监控委员会一直在评估羟氯喹安全性数据。

谭德塞指，世卫组织“团结试验项目”执行小组接纳了安全性数据监控委员会的意见，同意继续进行“团结试验项目”所有分支试验，包括羟氯喹抗冠状病毒试验。

今年3月，世卫组织发起“团结试验项目”，着手通过临床试验比较四种抗冠状病毒药物或药物组合的安全性和疗效，抗疟疾药羟氯喹是其中之一。5月22日，权威医学期刊英国《柳叶刀》杂志发表观察性研究报告，指冠病患者无论单独服用羟氯喹或氯喹，还是结合服用大环内酯类药物，研究人员都估计患者病亡率较高。

5月25日世卫组织通报暂时叫停羟氯喹抗冠状病毒试验后，舆论对羟氯喹的质疑达到高点，不过也有声音认为《柳叶刀》杂志发表的观察性研究报告存在瑕疵，其研究方法和数据采集未能反映实际情况。

对于羟氯喹究竟“药效”如何，世卫组织首席科学家斯瓦米纳坦在3日的记者会上强调，目前使用羟氯喹治疗冠状病毒尚存许多“未知”，只有通过临床试验，尤其是规范的随机试验才能得到确切答案。因此，世卫组织鼓励继续进行羟氯喹抗冠状病毒试验，同时将密切监控试验安全性数据，未来不排除再度对试验进行调整。