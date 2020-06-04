白宫发布特朗普年度体检报告

（早报讯）继美国总统特朗普透露自己曾服用羟氯喹预防2019冠状病毒疾病（COVID-19），引发了外界对他健康状况的关注。美国白宫星期三发布特朗普的年度体检报告，体检医生表示，特朗普“没有发现重大问题或者需要报告的情况。”

据报道，特朗普体检医生康利在体检报告上写道，73岁的特朗普体重为244磅（约110公斤），身高为6英尺3英寸（1.9米），血压值为121/79mmHG，心跳为每分钟63次。白宫新闻秘书凯莉•麦克纳尼称，结果表明特朗普“很健康”。

特朗普的胆固醇值在2018年和2019年分别为223和196，超出正常范围。最新体检报告中提到，目前特朗普的胆固醇值该值被控制在健康范围内，总胆固醇值为167，低密度脂蛋白醇值为100。

体检报告显示，特朗普曾服用两周羟氯喹，称特朗普是在与护理团队协商后服用，并密切监视其心电图情况。体检报告显示，特朗普在服用该药物一轮后并无副作用，没有因使用药物而对心脏造成不良影响，且新冠肺炎病毒检测呈阴性。

据报道，早在特朗普就职初期，美国有线电视新闻网（CNN）报告称，特朗普患有常见的心脏病。特朗普当时的医生建议他增加降胆固醇药物剂量，并在生活方式上做出一定改变。

根据梅奥医学中心的说法，如果没有这些改变，特朗普将在未来三至五年有心脏病发作的中等风险。与特朗普关系密切的消息人士表示，特朗普确实在饮食习惯上做出了一些微小的改变，没并未坚持锻炼计划。