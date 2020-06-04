诺希山：2月底政权更迭不影响防疫管制

（早报讯）马来西亚卫生总监诺希山强调，马国今年2月底的政权更迭，并不影响卫生部防治冠病的行动。但他说，当时有大批马国民众从外国返马，以及吉隆坡大城堡回教堂万人大集会，却是导致第二波疫情的真正原因。

诺希山周三晚间出席通讯及多媒体策划的访谈节目，并接受通讯及多媒体部长赛富丁访问时指出，马国政局今年2月底陷入混乱时，卫生部仍照常监督当地冠病疫情数据并策划抗疫策略，以便有效抑制疫情。

诺希山透露，卫生部以数据说服首相慕尤丁3月18日实施行动管制令，让马国能有效控制疫情。他表示，马国是本区域最快和最果断落实行管令的国家。

他说：“研究机构曾预测马国疫情会在4月中旬迎来大爆发，但马国迅速关闭边境，禁止公民外出和外国人入境，加上卫生部的主动病例检测措施，结果成功抑制疫情。”

马国今年1月出现的首波冠病疫情后，2月17日开始连续10天没有新增确诊病例，所有22名累计确诊病例在2月27日之前都陆续康复出院，没人因冠病而死。

巫统、伊斯兰党与阿兹敏派系2月23日晚间在雪兰莪八打灵再也的喜来登酒店，宣布他们已经掌握国会过半议席，并拥护马哈迪出任首相，此即所谓“喜来登行动”。马哈迪次日辞去首相与土团党主席等职务，国家元首阿都拉随即宣布撤除所有内阁部长职务。

首相慕尤丁组建的内阁在3月10日终于宣誓就任。换言之，马国2月24日至3月9日的15天期间，并没有内阁部长负责政府的日常运作及冠病防疫工作。吉隆坡大城堡回教堂万人大集会2月27日举行后，马国随即发生更严重的第二波疫情。