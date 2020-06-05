泰国7月拟发旅游券 振兴国内观光业

（早报讯）为重振旅游业，泰国将推出“分享快乐的旅游”计划，主打国内观光旅游，拟在7到10月之间发放价值2000到3000泰铢（约88新元至133新元）的旅游券给400万名泰国人，政府同时将资助医疗人员进行国内旅游。

2019冠状病毒疾病疫情重创泰国旅游业，但泰国直到6月底仍禁止国际航班进入，国际观光何时恢复尚在未定之天，因此在国际旅游完全恢复前，泰国要先振兴国内观光市场。泰国旅游局长育他萨表示，这个名为“分享快乐的旅游”计划，目标在鼓励泰国人今年7月到10月间进行跨府旅游，整体预算约在80到120亿泰铢之间，如果财政部同意让更多人领取旅游券，预算可能会再往上加。泰国四大区域─北部、东北部、中部和南部每个区域个可以分到100万张旅游券，以先登记先赢的方式领取。

泰京银行将协助开发手机应用，民众必须先下载手机应用并登记领取旅游券，当民众用旅游券入住旅馆时，政府以回馈金的方式寄送到民众的电子钱包内，民众再把这笔钱花在旅馆、餐厅或纪念品上。

这个计划还要向第一线的医疗人员表达谢意，政府将资助全泰国约120万医生、护士和社区医疗志工，鼓励他们使用在地的旅行社出游。

有关计划将由财政部在6月稍晚提交内阁会议讨论。