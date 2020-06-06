朝鲜宣布关闭朝韩联络办公室

（早报讯）朝鲜统一战线部发言人谴责“脱北者”从韩国向朝鲜方向散布反朝传单以及韩方纵容此事的态度，并称朝方决定关闭设在开城工业园区的朝韩联络办公室。

中新社引述朝中社报道，朝鲜统一战线部发言人周五（6月5日）发表谈话，表示韩方的纵容行为“只会激化谁也不愿意看到的敌对感和紧张局势”。发言人强调，朝方将直视当前事态，在对抗的恶性循环中奉陪到底，这是朝方的决心。发言人同时警告，韩方应该深刻反省事态的严重性和毁灭性后果，“要做自己该做的事儿”。

发言人表示，朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金与正已采取关键措施，彻底消除韩方的种种挑衅，并隔断和摒弃与韩方的一切接触空间。朝方的第一步行动是关闭设在开城工业园区的朝韩联络办公室，此后还将采取其他相应措施。

朝鲜劳动党机关报《劳动新闻》4日报道，金与正当天发表谈话，强烈谴责“脱北者”团体散布反朝传单，并强调韩方若不采取相应措施，将面临拆除开城工业园区、关闭朝韩联络办公室、解除《关于落实板门店宣言中军事领域共识的协议》等一系列后果。

韩联社报道称，从这一谈话内容推测，朝鲜领导人金正恩的胞妹金与正目前负责对韩事务。这也是自金正恩执政以来，朝鲜首次以统一战线部发言人名义发表谈话。