世卫更新指南 鼓励在封闭拥挤环境戴口罩

（早报讯）世界卫生组织更新口罩使用指南，明示各国政府应鼓励公众在公共交通、商店等封闭拥挤环境佩戴口罩。

中新社报道世卫总干事谭德塞周五（6月5日）在例行记者会上说，这一指南主要进行了三点更新：第一，如果出现广泛社区传播，世卫建议医院诊区所有医护人员都应佩戴医用口罩，而不仅仅是接触冠病患者的医护人员佩戴医用口罩。这意味着医生即使在没有冠病患者的病区查房也要佩戴医用口罩。

第二，如果出现社区传播，在难以保持社交距离的环境中，世卫建议60岁以上的老人或患有基础疾病的人群应佩戴医用口罩。

第三，如果出现广泛社区传播而又难以保持社交距离，例如在公共交通、商店或其他封闭拥挤环境，世卫建议各国政府应鼓励公众佩戴口罩。

同时，更新后的指南根据最新学术研究，建议非医用口罩至少要有三层，且对每一层的缝制面料进行了详细说明。指南还包括如何安全摘戴、清洗、保存口罩等，警告如果不洗手就去调整口罩，或者中间不洗手反复摘戴口罩，可能会增加感染冠病病毒的危险。

虽然对如何使用口罩做出一系列说明，谭德塞及世卫专家在5日的记者会上数度强调，单凭口罩并不能保证大家“安然无恙”，反而会造成错觉，令公众疏于洗手或保持社交距离。口罩只有与其他防控措施相结合才能发挥作用；迄今各国实践证明，发现、隔离、检测、医治每一位确诊患者，追踪、隔离每一位接触者仍是抗击冠病疫情的基石和最佳方式。