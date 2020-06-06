韩国人居家避疫电脑手机收视激增

（早报讯）调查显示，受疫情下居家时间变长等影响，韩国民众在智能手机和电脑上收看电视节目和视频的时间激增。

韩联社报道，根据韩国广播通信委员会发布的一份报告，1月至4月，人们用手机看电视节目的时间月均155.46分钟，同比大增23.34%。2月为145.91分钟，增长13.2%；3月为171.21分钟，增33.2%；4月为181分钟，增67.8%。

从各年龄段来看，10-19岁收视时间最长，为243.47分钟，增长43%；20-29岁177.2分钟，增6%；40-49岁150.71分钟，增28.8%；50-59岁149.18分钟，增24.8%。

同期，用电脑看电视的时间为月均123.31分钟，同比激增67.3%。2月为122.86分钟，增长83.9%；3月141.6分钟，增81.9%；4月141.36分钟，增59.7%。

从各年龄段来看，30-39岁为165.87分钟，增长47.4%；10-19岁161.26分钟，增134.2%；50-59岁115.72分钟，增196.8%；20-29岁112.37分钟，增91.2%。

韩国广播通信委员会表示，实施社交距离规定以来，宅家办公、线上开学等在家时间增加，手机和电脑使用时间也增加，由此利用手机和电脑收看电视节目和视频的时间也自然增长。