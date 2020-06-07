美国民众继续示威抗议种族歧视

（早报讯）美国非裔男子弗洛伊德（George Floyd）之死引发的集会和示威活动，星期六（6月6日）继续在全美多个城市举行。

新华社报道，尽管弗洛伊德离世已近两周，美国多个地区依然发生较大规模抗议，气氛总体平和。

首都华盛顿6日举行了十几天来参与人数最多的游行活动。当天上午，上万民众从不同地方出发，高喊口号向林肯纪念堂、国会山、白宫等地行进。由于担心发生骚乱，白宫周围竖起了黑色围栏。

在纽约，数千民众在中央公园、布鲁克林等地集会，随后汇集至曼哈顿中城开始游行，突如其来的大雨也没有驱散抗议人群。

本周以来，纽约市已有约1400人在抗议活动中被逮捕。

骚乱和抢劫事件这两天已较少发生，部分民众和官员呼吁取消1日以来每晚8时至次日5时的宵禁，但纽约市长德布拉西奥坚持到周一（8日）才解除宵禁。

此外，费城、洛杉矶、达拉斯、新奥尔良等地也举行了规模不同的抗议、示威和祈祷活动。

弗洛伊德的家人6日在其出生地北卡罗来纳州的一个教堂里举行了追思会，数百人在烈日下排队等待进入教堂，在其灵柩旁短暂停留和祈祷。

5月25日，美国明尼阿波利斯市警察在拘捕弗洛伊德时用膝盖持续压迫他的颈部。弗洛伊德随后死亡，四名涉案警察以谋杀罪和过失杀人罪等罪名被起诉。