马来西亚10日起实施“复原式”行动管制令

（早报讯）马来西亚首相慕尤丁宣布，目前的有条件行动管制令（CMCO）将6月9日结束，但从6月10日开始落实复原式行动管制令（RMCO）直到8月31日。他也宣布大幅开放多个领域，包括让学校分阶段复课、允许跨州移动与国内旅游，但马国民众仍不准出国。

慕尤丁星期日（6月7日）下午发表电视演说时表示，复原式行管令若实施情况良好，马国在8月31日之后将进入“正常化阶段”。

“如果你们继续自律，我相信疫情将持续受控制，我们将在8月31日之后进入正常化阶段。”

但他强调，在复原式行管令期间，一旦发生冠病病例激增的情况，政府仍将立即在相关地区实施加强版行动管制令。

根据复原式行管令条例，当局将开放更多领域。

慕尤丁表示，当局准备让各级学校分阶段复课，详情稍后由教育部公布。他说，今年准备参加马国教育文凭（SPM）、马国技职证书（SVM）、马国高级学校文凭（STPM）和马国高级宗教文凭（STAM）等公共考试的的学生，将优先重返校园。

慕尤丁也说，民众在6月10日以后可跨州移动及探望父母，以及到全国各地旅游，不过当局仍不允许民众出国旅游。

马来西亚政府也将批准国内几乎所有领域分阶段恢复运作，但必须遵守标准作业程序，这些领域包括夜市、餐车、自助式洗衣店、渔业活动、电影拍摄及会议。

慕尤丁表示，政府也将开放没有肢体接触及群聚的运动领域，例如保龄球，但有肢体接触及群聚的运动，例如足球、篮球或游泳，则仍不准进行。游泳池也不准开放。