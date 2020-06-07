冠病死亡病例破40万起

（早报讯）全球累计2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例星期天超过40万起，累计确诊病例升至超过692万起。

法新社报道，美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至新加坡时间星期天（7日）8点30分，全球累计死亡病例升至40万零243起，累计确诊病例升至692万3836起。

疫情从去年12月在中国暴发后，目前已蔓延到196个国家及地区，至少有301万5900人被视为已经康复。即便如此，由于许多国家只检测严重病例，因此上述数字或只反映实际感染总数的一部分。

全球疫情最严重的美国，境内累计10万9802人病故，累计确诊数达192万零61起。英国的死亡人数在全球仅次于美国，境内累计4万零465人病故，确诊达28万4868起。

其他疫情重灾区还包括巴西、意大利、西班牙和法国。

从区域来看，欧洲累计确诊病例226万8621起，死亡病例18万3338起；美国和加拿大累计确诊201万5118起，死亡病例11万7634起；拉丁美洲和加勒比海地区累计确诊129万1453起，死亡病例6万4100起。

亚洲累计确诊67万9622起，死亡病例1万9244起；中东地区累计确诊46万9545起，死亡病例1万412起；非洲累计确诊18万4068起，死亡病例5048起。