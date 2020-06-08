马国周一新增七起冠病病例 行管令以来最少

（早报讯）马来西亚周一的冠病新增确诊病例有七起，这是当局3月18日实施行动管制令（MCO）以来最少的单日新增病例。

卫生总监诺希山周一在每日例行记者会说，马国目前累计确诊病例有8329起。他说，死亡病例则没有增加，仍是117起。这占累计确诊病例的1.41%。他指出，周一有20人康复出院，累计痊愈人数达6694人，占累计确诊病例的80.37%。

诺希山也说，吉隆坡大城堡回教堂传教士万人集会出席者周一没有新增任何确诊病例。他说，目前卫生部已採集4万1675名出席者的样本，其中3374人或8.1%出席者确诊冠病，至今仍有173人接受治疗。换言之，马国超过四成冠病确诊病例来自那次集会。

关于家长关心的学校复课时间，诺希山说，卫生部周二将与教育部讨论并决定适当的复课日期。他说，政府将给家长两周时间准备孩子的复课事宜。

首相慕尤丁星期日宣布周三开始实施“复原式行管令”，并开放几乎所有领域的经济活动。诺希山周二要求各领域行业复工前，务必清理关闭多时的场合，尤其注意扑灭所有可能让黑班蚊滋生的环境，以免这些场合重新开放后，成为散播骨痛热症之地。

他说，过去六周的骨痛热症病例平均每周增长8%并造成84人死亡，去年同时期只有83起骨痛热症死亡病例。