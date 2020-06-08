俄允许外国公民在部分情况下入境

（早报讯）俄总理米舒斯京8日在抗击冠病协调委员会会议上表示，外国公民可在部分情况下进入俄境内。同日，莫斯科市长索比亚宁宣布，将结束全市民众的自我隔离状态。

今年3月，俄罗斯出台规定，除少部分情况外，外国公民被禁止入境。同时，本国公民也被限制出境。米舒斯京8日表示，民众多次就政府的这一决定进行了呼吁，因此政府决定作出改变。

米舒斯京说，已签署命令，准许来俄医疗机构治疗的外国公民入境，同时需要入境照顾亲人的外国公民也可单次入境。此外，俄罗斯公民也可以出国学习、工作、看病以及照顾国外生病的亲人。

当天，莫斯科市长索比亚宁通过社交网站表示，自从3月底开始实施全市居民自我隔离措施以来，莫斯科未出现外出活动不正常激增的情况，绝大多数莫斯科人能自觉遵守防疫要求。近几周来，莫斯科疫情好转虽缓慢但形势向好，新增确诊病例数量不断减少，康复出院的人比入院的人要多。所有这些使我们逐步重返正常生活。

索比亚宁表示，从6月9日起将解除居民自我隔离措施、取消外出通行证和散步时间表。理发店、美容院、照相馆、宠物医院、招聘机构将恢复营业。从6月16日起，莫斯科餐馆的户外露台、牙科诊所、图书馆、博馆和动物园等也将恢复营业。从6月23日起，莫斯科餐馆将全面恢复营业，健身房和游泳池也将重新开放。