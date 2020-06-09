巴西超过70万人感染冠病

（早报讯）巴西卫生部门在当地时间周一（8日）傍晚6时（新加坡时间周二清晨5时）公布的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情最新统计显示，巴西24小时内新增确诊病例1万5654起，累计达70万7412起；新增死亡病例679起，累计死亡病例3万7134起。

新华社报道，圣保罗州仍然是巴西疫情最严重的州，累计确诊病例逾14.4万起，累计死亡病例9188起。里约热内卢州累计确诊病例逼近7万起，累计死亡病例6781起。

巴西经济社会发展相对落后的北部和东北部地区也是疫情重灾区，其中塞阿拉州确诊病例超6.5万起，帕拉州超5.6万起，另有三个州在4万起以上。

冠病疫情给巴西经济带来的打击还在持续。巴西第一季度国内生产总值下降了1.5%，世界银行和巴西中央银行周一在各自发布的报告中预计今年巴西经济将萎缩8%和6.48%。

近日，巴西卫生部不断延后每日疫情数据发布时间，并只公布新增病例数，删去累计病例数，甚至在6月7日公布的数据中出现较大差错，引发广泛争议。世界卫生组织8日强调，巴西应继续确保数据的透明可靠。巴西卫生部则在当天下午表示，将恢复每天傍晚6时更新数据，并公布累计病例数。

目前，巴西多个州为挽救经济已放松隔离措施，并分阶段恢复商业活动。专家预计巴西的疫情顶峰可能7月才会到来。