巴西法院裁定 政府须发布疫情完整数据

（早报讯）巴西最高法院大法官裁定，该国必须发布2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的完整数据。

路透社报道，巴西最高法院大法官莫赖斯星期二（9日）在一份声明中说，为了公共卫生利益，必须恢复发布冠病疫情的全部数据。

法官强调，如果不采取国际公认的措施，例如收集、分析和传播流行病学数据，将会给人民带来灾难性的后果。当晚，该国卫生部官方网站已重新显示全国以及各州的冠病确诊和死亡病例总数。

据报道，巴西上周宣布停止发布冠病疫情完整数据。该国总统博索纳罗在推特上表示：“累积数据……并不能反映国家所处的时刻……正在采取其他行动来改善病例的通报和确诊。”此举引来各界强烈批评，认为数据缺乏透明度，将不利于制定抗疫计划。

巴西卫生部周六（6日）仅公布24小时内新增的确诊、死亡和治愈人数，不再公布各州和全国累计的确诊和死亡病例总数，也不再报告正在调查中的疑似死亡病例数和治愈总人数。

另外，巴西卫生部网站上原本列有疫情相关数据的部分周六被撤下，这导致美国约翰斯霍普金斯大学一度把巴西数据从世界冠病疫情统计页面上删除。后来巴西卫生部网站再把疫情相关数据添加上去，但只显现最新的每日新增确诊和死亡病例，其他数据包括累计病例总数以及每日新增确诊和死亡病例数据都不见了。