福奇：冠病是他最可怕的恶梦 疫情仍处于初期

（早报讯）美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇称，2019冠状病毒疾病（COVID-19）是他“最可怕恶梦”，并警告大流行仍处于起步阶段。

美国《国会山报》报道，福奇日前在生物技术产业组织的年度会议上接受采访时警告，冠病疫情是人类历史上发生的最严重的传染病疫情之一，目前还没有出现结束的征兆，疫情还远远没有结束。

福奇说，冠病病毒有四个特征，它是新出现的、会感染呼吸道、易于传播，并且具有相当高的死亡率。然而，病毒在全球迅速传播让他感到惊讶，“一个月的时间就遍及全球，它什么时候结束？我们仍处于开始阶段。”对比非典、埃博拉和艾滋等病毒，福奇认为，冠病病毒的传染性更强。

福奇在他的职业生涯的大部分时间都在研究艾滋病毒，但他认为，与冠病相比，他能更好掌握前者，“我们已经开始了解它，并知道它的长期影响。”

福奇还说，由于科学家对冠病的研究依然非常有限，冠病对患者造成的长期负面影响还有待观察，“很难知道患者康复6个月后身体会出现的变化”。

谈到疫苗，福奇称，在冠病疫苗的研发上将会出现不止一个“赢家”，需要向全球民众提供疫苗。与此同时，他也建议美国联邦政府，不要压低冠病疫苗和药物的价格，否则会打击生物制药公司的研发积极性。