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福奇：冠病是他最可怕的恶梦 疫情仍处于初期

文 / 林煇智

发布 / 2020年6月10日 9:08 AM

更新 / 2020年6月10日 9:09 AM

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇日前在生物技术产业组织的年度会议上接受采访时表示，福奇警告，冠病疫情是人类历史上发生的最严重的传染病疫情之一，目前还没有出现结束的征兆。（法新社）

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（早报讯）美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇称，2019冠状病毒疾病（COVID-19）是他“最可怕恶梦”，并警告大流行仍处于起步阶段。

美国《国会山报》报道，福奇日前在生物技术产业组织的年度会议上接受采访时警告，冠病疫情是人类历史上发生的最严重的传染病疫情之一，目前还没有出现结束的征兆，疫情还远远没有结束。

福奇说，冠病病毒有四个特征，它是新出现的、会感染呼吸道、易于传播，并且具有相当高的死亡率。然而，病毒在全球迅速传播让他感到惊讶，“一个月的时间就遍及全球，它什么时候结束？我们仍处于开始阶段。”对比非典、埃博拉和艾滋等病毒，福奇认为，冠病病毒的传染性更强。

福奇在他的职业生涯的大部分时间都在研究艾滋病毒，但他认为，与冠病相比，他能更好掌握前者，“我们已经开始了解它，并知道它的长期影响。”

福奇还说，由于科学家对冠病的研究依然非常有限，冠病对患者造成的长期负面影响还有待观察，“很难知道患者康复6个月后身体会出现的变化”。

谈到疫苗，福奇称，在冠病疫苗的研发上将会出现不止一个“赢家”，需要向全球民众提供疫苗。与此同时，他也建议美国联邦政府，不要压低冠病疫苗和药物的价格，否则会打击生物制药公司的研发积极性。

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