美参议院通过首名非裔美空军参谋长

（早报讯）美国国会参议院全票表决通过查尔斯•布朗（Charles Brown）出任美国空军参谋长的提名。他将成为出任该职位的首位非洲裔美国人。

美国参议院在星期二（9日）的投票中，以98票赞成、0票反对的结果全票表决通过。美国副总统彭斯罕见出席并主持投票。

美国总统特朗普当日在社交媒体发文称：“我任命的首位非裔空军参谋长获得参议院的批准。这对美国而言是伟大的一天”。

彭斯在表决通过后也表示，该任命“具有历史意义”。

布朗上周发布视频讲话，表达了对弗洛伊德及所有遭受不公平待遇非裔美国人的同情，并讲述了自己作为非裔在军中遭受的歧视和质疑。

布朗说，“提名空军参谋长带来了一些希望，也是沉重的负担。我不能消除在这个国家存在了几个世纪的种族主义，也无法解决在空军内部存在了几十年的种族歧视。但我会思考并致力于改善当前局面。”

据报道，布朗1962年生于得克萨斯州圣安东尼奥市。作为美空军特级飞行员（command pilot），布朗拥有2900小时的飞行经验，包括130小时战斗经验。他自2018年7月起担任美国太平洋空军司令。

美国空军参谋长是美国空军军阶最高的军官之一，也是参谋长联席会议成员。空军参谋长领导空军参谋部，并受空军部长的直接领导负责空军全盘事务。