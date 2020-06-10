英国石油公司计划裁员近万名职员

（早报讯）英国石油公司宣布，为应对2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情对企业造成的冲击，计划在全球范围内裁员15%，约万人将丢失工作。

英国《金融时报》报道，英国石油公司目前在全球有超过7万名员工，此次裁员数量大约1万人。冠病疫情使英国石油公司在能源行业转型的背景下加快重组步伐，重组将“严重”影响高层职位，其中级别最高的400个管理层职位预计将裁减三分之一。

英国石油公司首席执行官伯卢尼表示：“裁员进程将从现在开始，大多数人将在今年年底前离开。”卢尼同时表示，他打算带领企业向低碳能源转型，裁员将使企业转型更为灵活。卢尼在全球视频会议中称，英国石油公司一直希望成为一家“更精简、行动更快、碳排放更低”的企业。

今年4月28日，英国石油公司公布财报显示，在截至今年3月31日的第一季度里，公司营收为596.5亿美元，同比下滑10%，净利润8亿美元，同比下降67%，去年一季度净利润则为24亿美元。同时，公司债务升至514亿美元，较上一季度增加60亿美元。

卢尼此前表示，油价暴跌后，公司宣布将2020年开支削减25%至120亿美元，以便争取在明年油价跌至每桶35美元以下时仍能盈利。对于当下的行业处境，卢尼称：“这可能是数十年来石油和天然气企业面临的最残酷环境。”

此前，英国石油公司的竞争对手雪佛龙公司宣布，计划今年将全球员工人数削减10%至15%；埃克森美孚表示，公司尚未采取裁员措施，不过，今年计划支出将削减30%。