欧盟指中俄在网络散布疫情虚假信息

欧盟委员会在一份报告中，指责中国和俄罗斯在网络上散布有关冠病的虚假和误导性信息。

据彭博社报道，欧盟委员会在周三（10日）公布的报告中，列明中国和俄罗斯试图在欧盟就冠病做有针对性的影响力营销和虚假信息宣传活动，以“破坏民主辩论”和提升自身形象的“外国势力”。

欧盟价值与透明度委员会副主席乔罗娃（Vera Jourova）在报告发布前的简报会上表示：“不采取行动太危险了。”这场大流行病“向我们显示了虚假信息可能造成严重伤害，甚至可能让公民失去生命，并可能破坏公共当局的应对并因此削弱所采取的措施。”

乔罗娃表示，受国家赞助的外国宣传势力利用人们的“恐惧和怀疑”。她还表示，“只有我们坚定自信，才能实现一个地缘政治上强大的欧盟。但我们还需要清理好自己的地盘，不能允许其他人占据这个空间。”

欧盟关于中国和俄罗斯的结论是基于该委员会外交部门另一项研究做出的。该部门称，有证据表明中国官方信源“协调推动”转移对其在疫情中的指责，吹捧其应对方式。欧盟外交政策负责人霍普（Josep Borrell）在过去几周与乔罗娃合作制定了最新计划。

欧盟委员会最近几个月加强对推特和面簿等社交媒体平台的施压，以阻止传播关于病毒、疫苗或特效药方面的误导性内容。更宏大的目标是与网上的仇恨言论和虚假信息作斗争，为此，新的欧盟法规可能会提高对这些科技巨头的担责要求。

乔罗娃表示，包括推特、面簿和谷歌在内五家科技巨头目前为止签署的虚假信息行为准则只是第一步，字节跳动旗下社交媒体应用TikTok称他们也计划签署该准则，欧盟正与面簿的WhatsApp协商。

据俄罗斯官媒RIA Novosti报道，下议院外交事务委员会负责人斯卢茨基（Leonid Slutsky）称，指控俄罗斯和中国的举动，反映了欧盟为掩盖冠病疫情下暴露出的自身分歧，而努力寻找“外部敌人”。中国外交部没有回应置评请求。

在中国方面，据中国央视报道，中国驻欧盟使团发言人表示，中国才是虚假信息的受害者。欧盟选择性提及中国，却对蓄意反华和违背科学的、真正的虚假信息不闻不问。中国在疫情发生后付出巨大代价，有力扭转了疫情局势，这些都是事实与真相。