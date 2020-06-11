美联储维持利率不变 今年美国经济料萎缩6.5%

（早报讯）美国联邦储备委员会星期三（6月10日）宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，符合市场预期。同时美联储预计，2020年美国经济将萎缩6.5%。

新华社报道，美联储10日在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，冠病疫情暴发给美国经济造成巨大困难，在短期内严重影响经济活动、就业和通货膨胀，并在中期对经济前景构成“相当大的”风险。在这一充满挑战的时期，美联储承诺使用所有工具支持美国经济，实现最大就业和物价稳定两大目标。同时，美联储将维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，直至确信经济已经度过危机。

当天，美联储还发布最新一期经济前景预期，预计2020年美国经济将萎缩6.5%，相较去年12月预计增长2%有大幅下调。不过，美联储认为，美国经济有望在2021年增长5%，并在2022年继续攀升3.5%。

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上说，冠病疫情及管控措施导致经济活动急剧下降，失业人数激增，特别是低收入群体、女性、非洲裔美国人和拉美裔美国人的失业率尤其高。他表示，今年第二季度，美国实际国内生产总值的下降可能是有史以来最严重的。

展望未来，鲍威尔认为，美国经济衰退的程度和复苏的速度都高度不确定，前景将主要取决于能否成功遏制病毒传播以及各级政府在危机过后为支持经济复苏所采取的政策行动。但是，“在人们确信重新参与广泛活动的安全性之前，美国经济全面复苏不太可能发生”。