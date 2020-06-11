挪威法院判涉回教堂扫射枪手监禁21年

（早报讯）挪威法院裁定去年杀害自己继妹，并在首都奥斯陆回教堂开枪扫射的男子谋杀与种族主义等罪名成立，判处他21年徒刑。

据报道，22岁枪手曼斯豪斯（Philip Manshaus）去年8月间，在家中将当时17岁、将中国裔的继妹乔安娜开枪射杀后，再前往奥斯陆的回教堂“努尔伊斯兰中心”，企图向里面的信徒开枪扫射。所幸，曼斯豪斯在回教堂开枪攻击时，被一名退伍军官制服，阻止一场灾难，拉菲克仅受到轻伤。

曼斯豪斯后来在出庭应讯时，解释为何杀害自己的继妹，理由是他相信继妹的亚洲血统会对自己的家族带来风险。

挪威法院法官林德史托姆说：“他进入（回教堂）时，带著尽可能杀害许多穆斯林的动机。”

曼斯豪斯在去年犯案之前，挪威警方於某个网路论坛发现一则以他的名字曼斯豪斯发布的贴文，发文时间就在攻击前1个小时。这则贴文称讚去年纽西兰的白人至上攻击者，文末还加上「英灵殿在等著我」(Valhall awaits)。

去年3月，纽西兰基督城(Christchurch)的两座回教堂遭到澳洲籍的白人至上主义者持枪攻击，造成51名正在祈祷的穆斯林丧命。

纽西兰的这起屠杀事件，被拿来与2011年挪威杀人魔布列维克(Anders Behring Breivik)屠杀77人一事相比拟。布列维克杀害77人是挪威承平时期死亡人数最多的一起事件。