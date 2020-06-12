美参院军委会通过国防授权法案

（早报讯）美国参议院军事委员会通过了明年的国防授权法案，增加针对中国的军事开支。

美国之音报道，美国参议院军事委员会周四（11日）表示，委员会周三以25比两票的绝对多数通过总额7400亿美元（1.03亿新元）的2021年度国防授权法案（NDAA）。法案授权美国国防部明年的编列预算为6360亿4000万美元，将海外紧急作战资金列为690亿美元，将美国能源部管理的国家安全计划列为259亿9000万美元。

法案授权成立主要针对中国的“太平洋威慑倡议”（Pacific Deterrence Initiative）基金，先在2021年注入14亿美元的启动资金，再在2022年注入55亿美元的资金，加强美军在亚太地区的战略竞争。

法案并授权划拨91亿美元，为美军购买95架F-35战斗机（比政府要求的多出14架），授权划拨213亿美元（比政府要求的多出14亿美元）为美国海军建造七艘新型战斗舰艇。法案并为美国军人加薪3%。

法案同时要求美国政府就使用中国华为公司的技术可能对美国构成的威胁提供调查报告，加强美国的供应链建设，授权划拨4400万美元用以研制全球大流行疾病的疫苗和生物技术研究。法案修正案同时要求国防部禁止动用美国军队对付美国的和平抗议活动。

参议院军事委员会主席英霍夫（Jim Inhofe）就法案过关发表声明说：“今年是委员会连续第60年履行宪法职责，再度以压倒性的支持度推动国防授权法案”，“今年的国防授权法案为落实国家防务战略、重振可信的军事威慑并最终获得持久和平而制定了决定性的行动方案。这不光是为了我们，也是为了我们的孩子和他们的下一代”。

参院军事委员会通过的2021年度国防授权法案必须与众议院提出的版本进行整合，才能在国会过关，最后送交特朗普总统签字。