美议员提新法 要求更系统地惩罚中国窃取美国技术

美国两党参议员周四（6月11日）提出一项法案，要求美国总统特朗普更系统地惩罚中国窃取美国技术。

据路透社报道，美国民主党参议员霍伦（Chris Van Hollen）和共和党参议员萨斯（Ben Sasse）提出新法案，要求美国总统一年两次向国会更新有关窃取美国重要商业机密的外国公司和个人的最新信息。

该法案还要求美国总统对这些公司实施惩罚，包括“阻止性制裁”，这些制裁通常会冻结美国资产，禁止与美国企业或个人做生意。

霍伦表示，该法案是打击中国利用非法手段获取快速技术进步的“直接途径”。

他说：“我认为，从开始就明确，当我们发现这种盗窃行为时，就会实施惩罚，这会起到很大的威慑作用。”

中国政府一再坚称，美国方面出于政治原因夸大了其窃取知识产权的问题，并认为有关中国从事工业间谍活动的指控毫无根据。

美国长期以来一直声称，中国没有保护美国的知识产权，而是窃取或强迫转让。

特朗普对中国的知识产权和贸易行为进行了报复，施加了关税，并对华为等公司进行限制。

美国参议院去年11月发布的一份报告发现，在中国招募在美国的研究人员以从美国实验室转移知识产权时，联邦机构的反应过于迟缓，这使得美国纳税人在不知情的情况下资助了中国的经济崛起。