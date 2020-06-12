联合国推动数字技术平等安全惠及所有人

（早报讯）联合国秘书长古特雷斯公布“数字合作路线图”，推动数字技术以平等和安全的方式惠及所有人。

新华社报道，古特雷斯在周四（11日）举行的“数字世界现状和数字合作路线图实施”视频高级别活动上表示，人类正处于技术治理的关键时刻。无论是为战胜目前的2019冠状病毒疾病（COVID-19）大流行，还是为实现可持续和包容性的复苏，“数字连接都是不可或缺的”。

古特雷斯表示，冠病疫情放大了数字世界的许多好处和危害。技术加强了医务人员的救生能力，允许企业远程操作等，同时技术也被严重滥用，仇恨言论、歧视和虐待正在数字空间蔓延。

古特雷斯在活动中正式公布酝酿已久的“数字合作路线图”，其主要内容包括推动数字通用连接、促进数字技术成为公共产品、保证数字技术惠及所有人、支持数字能力建设、保障数字领域尊重人权、应对人工智能挑战、建立数字信任和安全。

古特雷斯强调，路线图的首要目标是“连接、尊重和保护数字时代的人们”。

同一天，联合国大会召开“快速技术变革对实现可持续发展目标的影响”视频高级别会议。古特雷斯在会上表示，互联网是一种强大而重要的全球公益产品，需要尽可能促进“高水平的国际合作”。

古特雷斯表示，数字鸿沟有可能成为不平等的新面孔，加剧女性、残疾人和各种少数群体遭受的社会和经济劣势。他说，人类社会正处于一个转折点，迫切需要利用数字技术提供的无限机遇，加大在医疗保健、气候危机、消除贫困以及所有可持续发展目标方面的努力。