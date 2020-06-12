扎克伯格：特朗普言论令人厌恶

（早报讯）面簿创办人扎克伯格和他的妻子普莉希拉表示，他们对美国总统特朗普的煽动暴力言论“深感震惊和厌恶”，但仍然坚持不对特朗普的帖子进行事实核查或采取其他行动。

据报道，140多名曾获扎克伯格夫妇创办的慈善基金“Chan Zuckerberg Initiative”资助的科学家向扎克伯格发出联名信，要求面簿约束特朗普在其平台上的发言，不要让他“传播错误信息和煽动性言论”。

扎克伯格夫妇在周四（11日）的回信中感谢这些科学家仗义执言，他们在两页的回信中写道：“我们认真对待你们的关切，铭记于心。在我们国家迫切需要团结的时候，特朗普总统的分裂和煽动性言论令我们深感震惊和厌恶。”

然而，他们指出，虽然慈善基金和面簿共享一个领导者，但它们是各自独立的实体，并指出扎克伯格上周已在面簿的一篇文章已解释了为什么他认为特朗普的帖子不应该受到事实核查或其他挑战。

扎克伯格夫妇表示，他们坚持先前的承诺，即“加倍努力”利用他们的慈善组织来应对种族不平等问题，并表示“让更多的声音摆在台面上．．．不仅仅是解决全球最大挑战的好办法，而且是唯一的办法。”

据报道，一些在公开信上签名的科学家对扎克伯格夫妇的这一回应表示失望。其中一位科学家称这一回应“不温不火，没有承诺采取真正的行动。”