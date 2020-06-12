研究：美国将在9月暴发第二波冠病疫情

（早报讯）美国华盛顿大学的一个模型预测，美国在整个夏天保持相当稳定之后，美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）感染和死亡数据很可能在9月再次攀升，标志着第二轮疫情的开始。

《西雅图时报》报道称，华盛顿大学的健康指标与评估研究所预测，到今年10月，美国因冠病造成的死亡人数可能达到近17万。该研究所主任默里博士说：“我们将从9月初开始看到强劲的增长，这种增长将持续到明年2月的第一周。”默里补充说，疫情在秋季复苏很可能与季节性效应有关。

默里称，如果届时疫情严重，在美国的某些地区，秋季重新开放的学校很有可能不得不关闭，至少暂时关闭。一些城市可能还会重新采取封闭措施。

默里在星期四（11日）的简报中说，这些预测提出了一种可能的结果。但是，人们可以通过戴口罩和减少与他人的接触等个人行为来改变情况。默里说，该模型也已开始考虑戴口罩的影响。分析表明，口罩可以将病毒的传播降低40%至60%。

默里说：“我们希望看到个人和政府迅速采取行动减少病毒传播，从而证明我们的模型是错误的。”

这一模型被广泛引用，但也遭到批评。美国弗雷德·哈钦森癌症研究中心的生物统计学家露丝·埃齐奥尼一直对该模型及其在白宫和其他决策者中的接受程度持批评态度。

她说，由于美国每天报告约1000人死亡。因此，不需要模型预测就可知，如果没有急剧变化，死亡人数将在夏季结束前超过16万。

据报道，卫生专家担心美国近期的抗议活动可能会令感染病例进一步增加。截至6月7日的一周，亚利桑那州、犹他州和新墨西哥州的新确诊病例上升了40%甚至更高。

过去的一周，佛罗里达、阿肯色州、南卡罗来纳州和北卡罗来纳州的新确诊病例上升了30%以上。

尽管疫情的趋势不稳定，但美国财政部长姆努钦星期四（11日）表示，联邦政府不会将整个国家重新封锁。他说：“我们不能再关闭经济了，否则将会造成更大的损失。除了经济上的损失，医疗以及其它一切问题都将被搁置。”