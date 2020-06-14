安华不点名批评马哈迪

（早报讯）马来西亚反对派内部对首相人选相持不下之际，人民公正党主席安华昨天（13日）晚间不点名批评前首相马哈迪。安华指马哈迪1997年处理亚洲金融风暴的方式漠视体制改革，进而埋下之后一马公司弊案的祸根。

安华昨晚在面簿贴文指出，1997年亚洲金融风暴发生时，他是马国的财政部长。他并非全盘接受国际货币基金组织（IMF）的改革建议，但他提出的体制改革建议却从未获得采纳。

安华说：“我过去五年在全球参加的每场经济师和投资者的会议，无不谈及一马公司案。如果你问我是怎样的体制导致一马公司丑闻，我会回溯至1997年。”

安华也说，马国目前经济停滞的其中一个原因，也是因为当年应对金融风暴的措施。“其原因必须长篇大论的研究才能解答。但我相信主因包括1997年解决金融风暴的方式留下了‘永久的伤痕’。”

他表示：“我不曾像有人指控我那样般，全盘接受国际货币基金组织的建议。我认为该组织的评估正确之处在于，马国当时面临信任危机，只有落实真正的体制改革，增加透明度和问责制，确保各机构独立行事，才能矫正危机。我当时提出的改革方案从未获得采纳，这些方案至今仍是希盟寻求落实的关键政策之一。”

亚洲金融风暴发生在1997年至1998年间，马国当时的首相是马哈迪，安华则是副首相及财政部长。两人对于应对金融风暴的方式意见分歧，结果马哈迪革除安华的官职与党职并提控安华。安华接着在1999年被判入狱。