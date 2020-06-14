美国又一名黑人遭警察执法中致命

（早报讯）美国南部佐治亚州亚特兰大市民众走上街头举行示威活动，抗议前一天该市白人警察在执法中枪杀一名27岁黑人男子。

美国媒体报道，亚特兰大一家快餐店星期五（12日）晚间监控录像显示，一名黑人男子在快餐店外停车场与两名白人警察扭打。其间，该男子从警察手中夺过一支电击棒后逃走，警察立刻追赶；男子突然转身并用电击棒指向一名警察，这名警察随即向男子开枪。

佐治亚州调查局星期六（13日）公布的初步调查结果，警方当晚接到报警称，有一名黑人男子在快餐店门口停车并在车内睡觉，影响其他顾客停车取餐。警方赶到现场后对这名名为布鲁克斯（Rayshard Brooks）的27岁黑人男子进行酒精检测，结果显示其曾饮酒。检测过程中布鲁克斯曾抵抗，警方欲将其逮捕。布鲁克斯遭警方枪击后，被送往医院但不治身亡。

这是美国继黑人弗洛伊德上月底遭白人警察暴力执法丧命后又一起类似警察执法导致嫌犯致命的案例。示威民众星期六在这名黑人男子被枪杀地点附近的快餐店纵火并烧毁周围的汽车，警方使用催泪瓦斯和闪光弹驱散示威民众。

亚特兰大市警察局长希尔兹星期六（13日）晚发表声明，称将辞去局长职务。亚特兰大市长博顿斯谴责涉事警察执法过度，并敦促警方将这名警察开除。

佐治亚州调查局表示，将继续对这起事件进行调查。