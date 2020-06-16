消息：美国务卿蓬佩奥本周在夏威夷会晤中国代表团

（早报讯）知情人士称，美国国务卿蓬佩奥计划本周在夏威夷的一个美军基地会晤中国代表团，讨论自今年年初以来严重恶化的双边关系。

路透社报道，除了日益加剧的战略竞争外，近几个月来，全球最大的两个经济体在冠状病毒大流行应对和中国实施香港国安法方面也发生了争执。

专家指出，两国关系已经跌至多年来的冰点，5月中，美国总统特朗普甚至暗示他可能会切断与北京的联系。

香港《南华早报》此前援引一位未具名消息人士的话称，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将代表中方参加与蓬佩奥的会晤。

一位不愿具名的外交消息人士说，会议预计将在夏威夷的希卡姆空军基地(Hickam)举行。另一位消息人士称，蓬佩奥预计将于周二离开华盛顿前往夏威夷，会议将于周三在夏威夷举行。

这将是自4月15日二人通电话讨论疫情以来，蓬佩奥和杨洁篪的第一次对外公开的接触。

消息人士称，会晤可能的议程包括病毒应对、军备控制、贸易、香港、朝鲜和双方针锋相对的、针对新闻媒体的行动。

美国国务院和白宫未回应有关此事的置评请求，新闻网站Politico于上周五最先报道了这一消息。中国外交部发言人赵立坚在周一主持例行记者会时并未证实上述报道。