马首相办公室否认慕尤丁癌症复发

（早报讯）马国首相办公室今天否认，首相慕尤丁曾在2019冠病隔离期间飞赴新加坡医治癌症。

揭弊网站《砂拉越报告》6月9日报道称，根据可靠消息，慕尤丁的胰脏癌复发，于是在5月26日违反居家隔离令，乘坐私人飞机到新加坡接受化疗。

首相办公室今天发文告，驳斥《砂拉越报告》有关报道，并强调“这是一大谎言与恶意指控”。

根据“当今大马”报道，首相办公室说，慕尤丁身体状况良好，已经摆脱癌症，能够良好履行首相职务。首相办公室也发布两份医药报告，以力证慕尤丁体内已无癌细胞，也没有癌症复发的迹象。

其中一份是吉隆坡班台医院发出的医药报告。当中提到，慕尤丁在2018年确诊患上第一期胰脏癌后，已完成切除癌瘤手术与化疗，之后也定期在吉隆坡班台医院、新加坡鹰阁医院及美国Mayo Clinic接受检查。

这份医药报告说：“胰脏癌专家详细检查后确认，他目前没有癌症，也没有复发的迹象。我们认为，慕尤丁身体健康，可以为国为民服务。”

另一份由AMPI Chest And Medical Clinic私人有限公司发出的医药报告，跟班台医院的医药报告也完全一致，一字不改，只是下方署名的医生不同。 首相办公室指出，慕尤丁在14天居家隔离期间，一直遵守卫生部指示未曾离开家门。即使首相处理公务，也只是在家工作，包括与国防部长依斯迈沙比利及卫生总监诺希山视讯会议。