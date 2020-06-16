韩方证实朝鲜爆破韩朝联络办公室

（早报讯）韩国统一部周二（6月16日）证实，位于开城的韩朝联络办公室于当地时间下午2时49分（新加坡时间下午1时49分）被朝方爆破。

韩联社报道，朝鲜劳动党第一副部长金与正本月13日发表谈话称，在不久的将来，韩方将会看到毫无用处的韩朝联办坍塌成一片废墟的情景。预告爆破仅过三天，朝鲜就付诸行动。

当天从韩国边境也能肉眼观察到传出巨响的开城工业园区方向冒出浓烟。京畿道坡州市台城洞一名目击者说，听到爆炸声，看到好大的烟，像是着了火。

为防范韩朝军事分界线（MDL）地区擦枪走火，韩军正在加大对朝监视戒备力度，并要求最前线指挥官各就各位指挥边防部队。朝军总参谋部当天上午发表公报暗示重新进驻据韩朝协议解除武装的军事缓冲区。

近日，为抗议韩国境内的“脱北者”从韩国往朝鲜方向散发反朝传单，以及韩国对此事的处理方式，朝方采取了一系列行动。6月5日，朝鲜宣布，关闭位于开城工业园区的朝韩联络办公室，9日又宣布，切断朝韩之间的一切通讯联络线。

朝鲜劳动党第一副部长金与正13日发表谈话称，在不久的将来，韩方将会看到毫无用处的韩朝联办坍塌成一片废墟的情景。她还称，计划将下一轮对敌行动的行使权交给总参谋部。

6月16日，朝鲜人民军总参谋部发表新闻公报称，“朝鲜军队已保持了万全的备战状态”。朝鲜军队将贯彻落实朝鲜党和政府的决定和指示。