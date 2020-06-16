暖心故事：黑人示威者救白人于危难

（早报讯）英国伦敦市中心13日的和平反种族歧视示威活动演变成对立阵营的暴力冲突，路透社记者拍下非裔壮汉扛受伤白人走出混乱场面的照片，在社群媒体上疯传，引发热烈议论。

在反种族歧视和极右派抗议群众互相殴打的混乱场景中，路透社摄影记者马蒂内兹（Dylan Martinez）发现有人跌倒在地。后来，一名非裔壮汉扛着一名受伤白人，经过人群，走向他所在之处，让他得以拍下这一幕。

双方冲突地点在伦敦滑铁卢桥（Waterloo Bridge）附近。马蒂内兹说，黑人肩上的白人男子脸上有伤，现场其他路透社记者说，他在与反种族歧视抗议阵营的冲突中被殴打。群众中有人高喊这名男子是极右派成员。

路透社无法证实他的身分或政治倾向。警方没有就男子身分和事发经过置评。

台湾中央通讯社引述英国媒体的报道说，扛人的非裔壮汉是帕特里克·哈钦森（Patrick Hutchinson），他是一名私人教练，已为人祖父。

他告诉英国第四频道新闻台，当时“彷彿快发生踩踏事故”。他说：“他当时有生命危险。因此我就进去抱起他扛在肩上，走向警察，当时所有人都围住我，保护我和我肩上的人。”

他将自己与同伴介入救出伤者的例子，与美国非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭警察压颈致死事件比较，他说，如果当时旁观的三名警察介入阻止同仁压颈，弗洛伊德就不会丧命。