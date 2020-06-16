两个月捞1亿令吉 马国再捣毁网赌集团“营运”点

（早报讯）网赌集团在马来西亚行动管制令期间，利用社交网站横行，两个月内捞取1亿令吉（3300万新元）利润。

《中国报》报道，网赌集团通过社交网站大肆搞宣传，利用国际网络连线和有秩序的营运方式，大量吸引当地赌客下注，加上收取的赌金不用缴付政府税收，行动管制令两个月内已捞取1亿令吉利润。

报道引述《大都会日报》说，网赌集团利用社交媒体和发送手机短讯，也善用手机运用程式WhatsApp、微信和Telegram广招赌客。

一名自称叫佐尼（30馀岁）男子说，他开始接触和沉沦网赌活动，是行动管制令实施时期。他说：“只要我们通过手机运用程式WhatsApp下注，一旦买中，赌博集团就会把奖金转入我们的户头。”

武吉阿曼刑事调查总监胡兹尔说，截至上个月4日，警方共逮捕1631人网赌集团成员，其中本地嫌犯佔732人，中国籍男女嫌犯则有865人。

与此同时，八打灵再也警方捣毁网络赌博集团设立在一所洋房内的呼叫中心，逮捕15名中国籍男女。

集团以每月5000令吉薪金聘用这群人，租下洋楼“禁足”，再设下两个伺服器（server），早上对准加拿大赌客，下午对准北京赌客。

八打灵再也警区主任聂依查尼说，被捕的12男3女嫌犯，年龄介于21岁至50岁，他们有些人是从去年10月便入境，直到去年12月尾至今年1月才开始到呼叫中心工作。