美高官正与韩国“密切协调”

（早报讯）朝鲜于周二（16日）下午炸毁韩朝联络办公室后，美国政府一名高级官员表示，美国正与韩国进行“紧密协调”。

路透社引述该美国官员说：“我们知道朝鲜摧毁了开城工业园区的（韩朝）联络办公室，并正在与我们的大韩民国盟友进行密切协调。”他没有做进一步说明。

朝鲜中央广播台在当地时间周二下午4时许（新加坡时间3时许）报道，韩朝联络办公室于当天下午2时50分被爆破。

该报道称，为了迎合民意，让“人渣”和默许“人渣行为”的人付出应有的代价，在继切断韩朝所有通信联络网络之后，朝方采取了完全摧毁韩朝联办的措施。

近日，为抗议韩国境内的“脱北者”从韩国往朝鲜方向散发反朝传单，以及韩国对此事的处理方式，朝方采取了一系列行动。6月5日，朝鲜宣布，关闭位于开城工业园区的朝韩联络办公室，9日又宣布，切断朝韩之间的一切通讯联络线。

朝鲜劳动党第一副部长金与正13日发表谈话称，在不久的将来，韩方将会看到毫无用处的韩朝联办坍塌成一片废墟的情景。她还称，计划将下一轮对敌行动的行使权交给总参谋部。

6月16日，朝鲜人民军总参谋部发表新闻公报称，“朝鲜军队已保持了万全的备战状态”。朝鲜军队将贯彻落实朝鲜党和政府的决定和指示。