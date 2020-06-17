朝中社：朝鲜将派兵进入非武装地带

（早报讯）朝鲜表示已拒绝了韩国派遣特使以缓解不断升级的双边紧张局势的提议，并宣布将在与韩国有联合项目的非武装地带加强军事部署，进一步加强对韩军事警戒的措施。

朝鲜官媒朝中社星期三（17日）发布开城工业园区朝韩联络办公室星期二（16日）被朝方炸毁的照片。该国人民军总参谋部发言人当天发表声明称，将在位于韩朝之间的“三八军事分界线”非武装地带（DMZ）的金刚山旅游地区和开城工业园区部署兵力。

彭博社引述朝中社报道，朝鲜该发言人表示，总参谋部已于星期二发表公报介绍下一阶段对敌军事行动计划，并指具体军事行动将包括在金刚山旅游区和开城工业园区部署团级部队和火力连队；重新部署根据朝韩军事协议撤除非军事区的哨所，加强战线警戒任务。

另外，朝鲜也将增强部署在西南海战线等全部战线的炮兵部队的战斗执勤能力；将战线警戒级别升级为一号战斗级别，并在边境附近地区重新启动各种军事演习。该发言人还表示，全部战线将开放有利于散布对韩传单的地区，彻底保障朝鲜人民散布反韩传单。

据报道，朝鲜半岛局势急速恶化，朝鲜开城工业园区昨天突然传出爆炸声并冒起浓烟，韩国统一部随后证实该处的朝韩联络办公室已被朝方炸毁。朝中社指朝方摧毁开城工业区韩朝联络办公室是为了迎合愤怒的民意，“让人渣和默许人渣行为的人付出应有的代价”。

据报道，朝鲜自6月初连连批评韩国放任脱北者团体散布反朝传单，朝鲜最高领导人金正恩的胞妹金与正日前扬言切断韩朝联络渠道。